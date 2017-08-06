Житель Аризоны застрял на три дня в горной пустыне

23:11, 07 августа 2017, ПАИ

Житель Аризоны Мик Оман на три дня застрял в горной пустыне из-за сломавшегося автомобиля. Он выжил, хотя с собой у него было немного воды, пиво, сэндвич и смартфон. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала ABC News.

27 июля 55-летний мужчина отправился в однодневное путешествие в город-призрак Краун-Кинг, расположенный в горах Брэдшоу, не сообщив об этом своим родственникам. На обратном пути он решил ехать не по трассе, а по каменистой тропе.

Машина не выдержала и сломалась, Оман пробыл в ней еще два дня, а на третий ему пришлось идти до ближайшего населенного пункта пешком.

Перед тем как отправиться в долгое пешее путешествие, мужчина оставил на лобовом стекле своего авто записку с просьбой о помощи, а рядом выложил из камней большую букву «H», чтобы его могли заметить с воздуха. Он также записал на свой смартфон несколько видео на тот случай, если его не смогут найти. Дозвониться до цивилизации ему не удалось, так как в пустыне отсутствовала связь.

Спустя несколько часов после поломки автомобиля Оман обнаружил, что его сэндвич испортился, а запасы воды стремительно подходят к концу. Когда вода окончательно кончилась, мужчине пришлось пить собственную мочу, чтобы утолить жажду.

В конце концов ему пришлось покинуть машину. Неподалеку он нашел ручей с пресной водой, а спустя еще несколько часов встретил местного жителя на мотоцикле. К тому моменту ноги Омана кровоточили, но он был все равно рад, что встретил живого человека.

Американцу оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался. Он благополучно вернулся домой, а автомобиль нашли по GPS.