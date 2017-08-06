Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за репост карикатур на Иисуса Христа

23:03, 07 августа 2017, ПАИ

Мировой суд Центрального района Сочи признал жителя города Виктора Ночевнова виновным по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих) за перепост на своей странице в «ВКонтакте» семи карикатур с изображением Иисуса Христа и приговорил его к 50 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает Interfax.

Карикатуры на странице Ночевнова появились в период с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года. По данным издания, на изображениях Иисус Христос, в частности, был изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, а также в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Согласно приговору, Ночевнов «ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим».

Свидетелем по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. По словам защитника Ночевновна, Дубровский «расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан, сославшись на установленный в 787 году догмат Вселенской христианской церкви — иконопочитание».