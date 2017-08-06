Жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за репост карикатур на Иисуса Христа
Мировой суд Центрального района Сочи признал жителя города Виктора Ночевнова виновным по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих) за перепост на своей странице в «ВКонтакте» семи карикатур с изображением Иисуса Христа и приговорил его к 50 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает Interfax.
Карикатуры на странице Ночевнова появились в период с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года. По данным издания, на изображениях Иисус Христос, в частности, был изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, а также в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.
Согласно приговору, Ночевнов «ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим».
Свидетелем по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. По словам защитника Ночевновна, Дубровский «расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан, сославшись на установленный в 787 году догмат Вселенской христианской церкви — иконопочитание».