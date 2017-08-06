В Италии задержаны 15 пожарных, которые сами поджигали леса ради премий

23:04, 07 августа 2017, ПАИ

Итальянские следователи раскрыли преступную деятельность бригады пожарных из провинции Рагуза на острове Сицилия, которые сами поджигали леса и выезжали на экстренные вызовы ради премий, сообщаетRepubblica.

Основная деятельность мошенников относится к 2015 году, когда во всей Европе наблюдалась аномальная жара, ставшая причиной для лесных пожаров. Выяснилось, что командир бригады Давиде Ди Вита выезжал на своем автомобиле в лес, разжигал там огонь, потом он часто сам звонил в пожарную часть, чтобы сообщить о пожаре. После этого бригада пожарных во главе с Ди Витой выезжала на экстренный выезд, за который они получали премию в размере 10 евро в час.

Первые подозрения у правоохранительных органов закрались после того, как многие пожарные начали проситься перенаправить их именно в бригаду Ди Виты. Тогда и началось полномасштабное расследование, по итогам которого все 15 задержанных признали свою вину. Следователи установили, что за летний период 2015 года данная бригада потушила в три раза больше пожаров, чем остальные. 14 из них дожидаются решения суда под домашним арестом, а командир бригады — под арестом.

Всем 15 членам преступной группировки инкриминируются мошенничество, нанесение материального урона и поджоги.