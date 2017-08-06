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Страна и мир

Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили развестись. Об этом сообщает РБК.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе» — из совместного заявления пары

У Абрамовича и Жуковой в браке родились двое детей. Они продолжат их воспитывать вместе. Также пара продолжит вместе работать в качестве сооснователей музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге.

Накануне директор «Гаража» Антон Белов опубликовал у себя в инстаграме совместную фотографию Абрамовича и Жуковой.

Жукова — третья жена Абрамовича. В 2007 году миллиардер развелся с Ириной Маландиной. От нее у Абрамовича осталось пятеро детей. При разводе Маландина получила 300 млн долларов.

 

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