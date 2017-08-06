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Сервис бронирования лекарств появился в «Яндекс.Здоровье»

В приложении «Яндекс.Здоровье» появился сервис бронирования лекарств и доставки его в ближайшую к пользователю аптеку, сообщает ТАСС.

Услуга доступна в новом разделе «Лекарства». Пользователи получили возможность найти описание препарата, показания к его применению, противопоказания и аналогичные лекарства. Проект запущен в партнерстве с фармацевтической компанией «Протек» и ее сервис «ЗдравСити». В него входят около 14 тысяч аптек по всей России.

Минимальная сумма бронирования не должна быть ниже 500 рублей, доставка препаратов осуществляется в ближайшую к пользователю аптеку.

«Партнерство с приложением «Яндекс.Здоровье» — важный стратегический шаг. Мы видим в этом сотрудничестве перспективы расширения работы с интернет-аудиторией, готовой получать услуги по поддержке здоровья онлайн», — заявила руководитель отдела электронной коммерции «Протек» Оксана Харитонова.

Напомним, согласно российскому законодательству онлайн-продажа медицинских препаратов запрещена, возможна лишь их доставка до аптек, но покупателю необходимо лично являться для получения заказа. Лидером сегмента онлайн-бронирования лекарств, по данным консалтинговой компании IPT Group, является проект Apteka.ru, на который приходится около 45% рынка.

Приложение «Яндекс.Здоровье» было запущено в ноябре 2016 года. Сервис позволяет записаться на прием в частные и муниципальные поликлиники, получить онлайн-консультацию необходимого врача.

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