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Общество

Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках

Депутат Псковской городской Думы Елена Полонская обратилась к общественникам с заявлением о том, что в городе Пскове на округе №8 неустановленные лица размещают на домах информацию о распространении наркотиков. Команда проекта «Трезвая Россия» отреагировала на данное заявление, и сегодня выехала по адресам на которых были замечены надписи на фасадах зданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерального проекта.

«Сегодня мы побывали в районе Завеличье. Нами было уничтожено более 20 объявлений о распространении наркотиков. Надписи, которые возможно было удалить с помощью растворителя - мы стерли, а остальные закрасили краской. Размещение подобных объявлений на фасадах домов, не только не украшает стены наших зданий, но и пропагандирует распространение наркотиков среди населения. Мы считаем, что это неприемлемо размещение подобных граффити на жилых домах рядом с детскими площадками, детскими садами и школами. Считаем, что органы внутренних дел должны жестко пресекать и привлекать к административной ответственности тех, кто этим занимается.  Сегодняшняя акция не последняя! Мы будем активно сотрудничать с населением и в случае обнаружения подобных надписей их ликвидировать.» - рассказал активист проекта Трезвая Россия Дмитрий Яковлев.

По словам Елены Полонской, в летний период много молодежи находится дома, и именно во время летних каникул возросла активность по нанесению надписей на дома с ссылками на места, где продаются наркотики. 

«Я считаю, что это важно сотрудничать с общественными организациями, которые занимаются профилактикой Здорового Образа Жизни среди населения. Поэтому я обратилась к ребятам из Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области для совместного отслеживание и уничтожения подобных надписей. Мы не должны провоцировать молодежь, потому что очень часто ссылки эти не только наводят на неправильные мысли, но и говорят уже существующим наркоманам, по какому адресу можно приобрести наркотики. Мы говорим о том, что молодежь и подростки в основном это люди, которые развиваются, у которых очень высокая доля любопытства. Сегодня молодежь в полной мере владеют социальными сетями, интернетом и конечно, очень даже часто, из любопытства, по данным ссылкам могут выходить на магазин, наркодиллеров и уже втянуться через соцсети на покупку данных средств. Очень часто продавцы наркотических препаратов вводят в заблуждение молодежь, говоря, что невозможно подсесть на это вещество, что не приносит вреда здоровью. Поэтому, очень важно удалять данные надписи, так как все таки это имеет влияние и на молодежь, которая на сегодняшнем этапе не принимает наркотических средств, но входит уже в некую зону риска.» - добавила Депутат Псковской городской.

Активисты просят горожан сообщать на почту trezvayarussia_pskov@mail.ru или в органы внутренних дел о размещенных запрещенных надписях, о местах распространения наркотических средств и о незаконной продаже спиртных напитков, а также о продаже алкоголя в ночное время (после 21:00) и несовершеннолетним.

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