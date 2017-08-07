На субсидирование внутренних авиаперевозок в РФ выделят 1 млрд

09:12, 08 августа 2017, ПАИ

Российские власти намерены субсидировать авиаперевозки для туроператоров. Как сообщает газета «Коммерсантъ», на эти цели планируется выделить 1 млрд рублей. По информации издания, вице-премьер Виталий Мутко поручил Минтрансу вместе с Минкультом и Минфином к 10 октября представить правительству предложения по субсидированию групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакетов на внутренних направлениях.

По предварительным расчетам, субсидирование позволит дополнительно привлечь на отечественные курорты 200 тысяч человек.

Напомним, субсидирование авиаперевозок в Крым и Краснодарский край обсуждается с 2015 года. Но до сих пор речь шла только о рейсах, выполняемых в межсезонье. Однако теперь возникла необходимость снизить стоимость перелетов в июне и сентябре.

Ранее туроператоры сообщали, что продажи организованных туров по России в этом году сократились на 20%.

Виталий Мутко поручил министерствам также проработать возможность применения к отелям льготных ставок по НДС и субсидирование кредитов для строительства и реконструкции гостиниц. Также по поручению вице-премьера Минкульт и Федеральная антимонопольная служба должны к 30 октября дать предложения по поддержке российских систем бронирования туристических услуг.