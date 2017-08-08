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Общество

500 тысяч рублей приставы списали со счёта островича в пользу Следственного управления

В отношении жителя Острова на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Островского и Пыталовского районов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Оксаны Липкиной находится исполнительное производство о взыскании затрат на обучение, на сумму 589 тысяч 837 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, в качестве взыскателя по исполнительному производству выступает Следственное Управление следственного комитета РФ по Псковской области.

В рамках работы над исполнительным производством судебный пристав-исполнитель направил запросы в банковские организации для установления принадлежащих должнику расчетных счетов.

По результатам положительных ответов на денежные средства, находящиеся на банковских счетах гражданина, были наложены аресты. А в соответствии с частью 2 статьи 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем было вынесено и постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства и имеющейся у него задолженности, 3 августа в принудительном порядке со счёта были списаны 500 тысяч 901 рубль. Данные денежные средства перечислены взыскателю.

Задолженность в размере почти 89 тысяч рублей ещё остаётся у гражданина, работа по исполнительному производству продолжается, добавили в пресс-службе Управления.

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