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Находивший в розыске за ДТП с пострадавшими мужчина был обнаружен в поезде «Москва – Псков»

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения  оперативно-розыскных мероприятий в поезде «Москва – Псков» выявили находящегося в розыске 37-летнего жителя Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Задержанный разыскивался за совершение преступления, предусмотренного      частью 1 статьи  264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Мужчина передан в органы, инициировавшие его розыск.

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