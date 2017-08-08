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В Острове украли прицеп, а в Великих Луках угнали кроссовер

В городе Остров в период времени с начала мая 2017 до 09:00 7 августа  из гаражного кооператива украли автоприцеп зеленого цвета 1990-го года выпуска КМЗ-8119 с госномером РА8590/60. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области.

В Великих Луках в период времени с 19:00 6 августа до 08:00 7 августа от дома 6б по площади Калинина был совершен угон автомобиля Mitsubishi ASX в кузове коричневого цвета, госномер Т050ВН/57, 2011-го года выпуска.

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