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Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры

Адвокат Адвокатской палаты Псковской области Татьяна Чернобай, чей джип Mitsubishi Pajero был подожжен неизвестными ночью 7 августа, считает, что преступление связано с ее профессиональной деятельностью. Об этом она заявила корреспонденту Псковского агентства информации.

Татьяна Чернобай

По словам Татьяны Чернобай, в настоящее время она ведет в Арбитражном суде Псковской области дело, связанное с рейдерским захватом, и не видит других поводов для поджога. Адвокат заверила, что уже сообщила об этом в правоохранительные органы.

Женщина рассказала, что это уже не первый инцидент: накануне неизвестные, по ее словам, ослабили болты на одном из колес джипа, и она «обнаружила это только на трассе».

Татьяна Чернобай сообщила ПАИ, что, несмотря на случившееся, не намерена нанимать охрану или предпринимать какие-либо другие меры предосторожности. «Я как работала, так и работаю в рамках своей компетенции», - добавила она.

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