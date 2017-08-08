14 августа в Псковском драмтеатре начнется спецкурс «Маска: теория и практика»

11:00, 08 августа 2017, ПАИ

14 августа в Псковском театре драмы начнется театральный спецкурс для детей и подростков «Маска: теория и практика». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, курс будет проходить на базе детской театральной школы-мастерской «Гвозди».

Занятия будут проводить профессиональные актеры, художник и режиссер. В программу войдут мастер-классы по изготовлению маски своими руками под руководством театрального художника, лекции по истории маски и актерские тренинги с маской. Завершится курс 26 августа открытым показом на сцене Псковского театра драмы.

Чтобы попасть на занятия, необходимо записаться по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.

Отметим, что у участников курса появится возможность стать учеником детской театральной школы-мастерской «Гвозди» без вступительных испытаний.