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«Псков-747» проиграл брянскому «Динамо» со счетом 2:0

ФК «Псков-747» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу 2017-2018, проиграв со счетом 2:0 матч брянским «Динамо». Об этом сообщает сайт Брянск.ру.

«Брянская команда захватила преимущество со стартового свистка и не отдавала его до финального. Гости, играя от обороны, из последних сил старались сдержать натиск соперников. Но динамовцам удалось забить два гола ещё до перерыва. Причем оба раза, уже по традиции, помогли стандарты», - сообщает издание.

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