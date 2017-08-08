Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове

11:17, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в Пскове состоялось торжественное открытие нового здания прокуратуры области, расположенное на Плехановском Посаде, 6.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первым собравшихся поздравил заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан. «Новое здание - это новое хорошее настроение», - сказал он и добавил, что сотрудники прокуратуры большую часть времени проводят в рабочих кабинетах, поэтому ему хотелось, чтобы новое здание стало для них «своеобразным домом, в котором живут и работают на благо Псковской области».

Символические ключи от нового здания Александр Гуцан вручил прокурору Псковской области Сергею Белову.

В свою очередь руководитель надзорного ведомства региона рассказал, что путь от идеи строительства до возведения здания был не простым, но все трудности удалось преодолеть. Он поблагодарил всех, кто был причастен к строительству здания, в том числе, генпрокурора РФ Юрия Чайку, губернатора Псковской области Андрея Турчака, председателя областного Собрания Александра Котова, генерального подрядчика Романа Кухи, бывшего прокурора региона Тимура Кебекова, который развил идею строительства. Сергей Белов отметил, что и сами сотрудники прокуратуры вложили много труда в обустройство нового здания.

Прокурор региона подчеркнул, что Плехановский Посад - исторические место, рядом находится церковь XVII века, музей «Домик «Искры». Он отметил, что был удивлён, когда в ходе археологических раскопок на глубине 13 метров была обнаружена канализация XIII века, а рядом - старая кузница.

Сергей Белов рассказал, что новое здание прокуратуры не только красивое, но и современное. В нём расположены более 90 кабинетов, в том числе подсобные помещения, столовая, спортзал, для внедрения цифровых технологий было проложено более 30 километров кабелей. «Мы должны работать в этом здании ещё лучше. Не только сохранить, но и приумножить сделанное», - напутствовал прокурор.

Губернатор Андрей Турчак напомнил, что немногим более двух лет назад состоялась закладка камня на месте будущего здания, с тех пор были проведены большие археологические исследования, строительные работы. «С появлением этого здания весь Плехановский Посад преобразился», - заметил глава региона.

Он выразил надежду, что сотрудникам прокуратуры будет комфортно работать на новом месте. Андрей Турчак поблагодарил Сергея Белова, Тимура Кебекова и псковских строителей за проделанную работу, а также вручил прокурору области подкову на счастье.

В церемонии принял участие Тимур Кебеков, который в настоящее время занимает пост Приволжского транспортного прокурора. «Я рад находиться сегодня здесь вместе с вами», - сказал он. Самым сложным экс-прокурор Псковской области назвал этап выделения земли в исторической части Пскова для нового здания прокуратуры, он поблагодарил всех, кто оказал содействие в этом процессе. Он подчеркнул, что всего за два года удалось завершить строительство «великолепного храма законности и правопорядка». Тимур Кебеков поздравил аппарат прокуратуры области с новосельем и сообщил, что освободившееся здание на улице Некрасова займут прокуратуры Пскова и Псковского района, а также природоохранная прокуратура.

«Уверен, что в новом здании будет достигнуто ещё больше профессиональных успехов», - заключил Тимур Кебеков.

После официальных выступлений лучшим по итогам первого полугодия прокурорам городов и районов области предоставили право поднять флаг России, далее состоялось символическое перерезание красной ленточки, в котором приняли участие Александр Гуцан, Андрей Турчак, Сергей Белов и Тимур Кебеков.

Первым в новое здание прокуратуры Александр Гуцан запустил кошку, после чего Сергей Белов провёл экскурсию для гостей.