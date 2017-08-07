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Политика

Территориальные избиркомы Псковской области проводят жеребьевки по месту партий в бюллетенях для голосования

Территориальные избирательные комиссии Псковской области проводят жеребьевки по определению порядка  размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах в органы местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Так, на выборах депутатов Псковской городской Думы избирательные объединения в избирательном бюллетене будут расположены в следующем порядке: 1 - партия «Яблоко», 2 - ЛДПР, 3 - «Единая Россия», 4 - КПРФ, 5 - «Родина», 6 - «Справедливая Россия», 7 -  «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

На выборах в Великолукскую городскую Думу в  списке под № 1 будет «Партия свободных граждан», № 2  у «Яблока»,  № 3 у «Единой России», под № 4 - «Справедливая Россия», № 5 у партии ЛДПР, № 6 у КПРФ. Замыкают список «Патриоты России».

Порядок размещение в избирательном бюллетене кандидатов в депутаты по одномандатным округам определяется в алфавитном порядке. Таким же образом размещаются  кандидаты на глав муниципальных образований.

Большинство избирателей в единый день голосования получат по два бюллетеня: по единому партийному списку и по своему одномандатному избирательному округу.

По три бюллетеня получат избиратели в семи районах (Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском), где пройдут выборы глав муниципальных образований.

Также по 3 бюллетеня получат избиратели города Великие Луки, которые будут голосовать в границах одномандатного избирательного округа № 8  по дополнительным выборам депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.  

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