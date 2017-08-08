Андрей Турчак поблагодарил сотрудников прокуратуры за активную борьбу с коррупцией

11:43, 08 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников прокуратуры Псковской области с переездом в новое здание, открывшееся сегодня, и выразил надежду, что «в этих новых стенах работать будет комфортно». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с коллегии региональной прокуратуры, которая проходит сегодня, 8 августа.

Глава региона отметил, что в области сокращается число нарушений закона, ведется большая работа по погашению задолженностей по заработной плате. «Нужно продолжать совместную работу в этом направлении», - подчеркнул он. Еще одной важной темой губернатор назвал постоянно надзор в сфере ЖКХ. Также Андрей Турчак поблагодарил сотрудников прокуратуры за активную работу по выявлению коррупционных преступлений.

Губернатор выразил уверенность, что прокуратура поможет обеспечить законность избирательного процесса. «Убежден, что общими усилиями мы справимся со всеми задачами», - резюмировал он.