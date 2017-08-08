0
12:31
В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
12:17
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ
11:17
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове
09:56
«Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00
09:06
Всемирный день кошек празднуется сегодня
22:53
Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках
21:16
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
Еще новости
Общество

Андрей Турчак поблагодарил сотрудников прокуратуры за активную борьбу с коррупцией

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников прокуратуры Псковской области с переездом в новое здание, открывшееся сегодня, и выразил надежду, что «в этих новых стенах работать будет комфортно». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с коллегии региональной прокуратуры, которая проходит сегодня, 8 августа.

Глава региона отметил, что в области сокращается число нарушений закона, ведется большая работа по погашению задолженностей по заработной плате. «Нужно продолжать совместную работу в этом направлении», - подчеркнул он. Еще одной важной темой губернатор назвал постоянно надзор в сфере ЖКХ. Также Андрей Турчак поблагодарил сотрудников прокуратуры за активную работу по выявлению коррупционных преступлений.

Губернатор выразил уверенность, что прокуратура поможет обеспечить законность избирательного процесса. «Убежден, что общими усилиями мы справимся со всеми задачами», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
08 августа 2017
В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ
08 августа 2017
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове
08 августа 2017
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове
«Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00
08 августа 2017
«Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00
Всемирный день кошек празднуется сегодня
08 августа 2017
Всемирный день кошек празднуется сегодня
Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках
07 августа 2017
Елена Полонская совместно с активистами провела рейд по уничтожению объявлений о наркотиках 2
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак 3
Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа
07 августа 2017
Тёплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 8 августа

Идет загрузка...