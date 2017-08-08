За полгода в Псковской области погашен долг по зарплатам в 50 млн рублей

11:53, 08 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии в Псковской области была погашена задолженность по заработной плате перед 5 тысячами работников на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на коллегии надзорного ведомства 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Однако, несмотря на проведенную работу, по состоянию на 1 июля размер долга предприятий по выплате зарплаты вырос более чем в 4 раза, зарплату не получили порядка 2 тысяч граждан», - отметил прокурор.

Он поручил во втором полугодии также обратить внимание на борьбу с серыми зарплатами. По его словам, работа по легализации занятости в области требует внимания.

Кроме того, Сергей Белов призвал не оставлять без внимания на рост цен.