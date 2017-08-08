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Общество

За полгода в Псковской области погашен долг по зарплатам в 50 млн рублей

В первом полугодии в Псковской области была погашена задолженность по заработной плате перед 5 тысячами работников на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщил прокурор Псковской области  Сергей Белов на коллегии надзорного ведомства 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Однако, несмотря на проведенную работу, по состоянию на 1 июля размер долга предприятий по выплате зарплаты вырос более чем в 4 раза, зарплату не получили порядка 2 тысяч граждан», - отметил прокурор.

Он поручил во втором полугодии также обратить внимание на борьбу с серыми зарплатами. По его словам, работа по легализации занятости в области требует внимания.

Кроме того, Сергей Белов  призвал не оставлять без внимания на рост цен.

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