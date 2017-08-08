В новом здании прокуратуры Псковской области есть музей, комната психологической разгрузки и душевые

11:57, 08 августа 2017, ПАИ

В новом здании прокуратуры Псковской области, которое было торжественно открыто сегодня, 8 августа, есть музей, комната психологической разгрузки и душевые. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 8 августа, в ходе пресс-подхода рассказал глава надзорного ведомства региона Сергей Белов.

«Нам здесь будет более комфортно, работники будут сидеть в отдельных кабинетах - по одному», - сообщил он. Кроме того, по словам прокурора области, в новом здании на более высоком уровне будет организована информатизация работы: «Технические возможности, заложенные в здании позволят качественнее и эффективнее решать вопросы».

Сергей Белов добавил, что в 2018 году будет облагорожен примыкающий к зданию прокуратуры сквер. Кроме того, на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса, где расположено здание, планируется орагнизовать круговое движение.