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Общество

Почти 70 тысяч жителей Псковской области получили перерасчёт платежей за общедомовые нужды

Почти 70 тысяч жителей Псковской области получили перерасчёт платы за общедомовые нужды на сумму 17 млн рублей. Такие данные озвучил прокурор региона Сергей Белов на коллегии ведомства 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он подчеркнул, что данную работу следует продолжить.

Также, отметил Сергей Белов, необходимо обеспечить своевременное начало отопительного сезона, соблюдение сроков выполнения программы по переселению  из аварийного жилья, и продолжить работу по обеспечению доступности строящихся объектов для инвалидов.

Кроме того, прокурор затронул тему полигона твёрдых бытовых отходов для города Пскова. Он попросил губернатора области Андрея Турчака держать этот вопрос на контроле.

Природоохранной прокуратуре Сергей Белов поручил провести проверку в сфере реализации стратегических проектов в области природопользования.

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