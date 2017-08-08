Полторы тысячи нарушений прав несовершеннолетних зафиксированы в Псковской области за полгода

12:07, 08 августа 2017, ПАИ

1,5 тысячи случаев нарушения закона в сфере соблюдения прав несовершеннолетних были выявлены в Псковской области в первом полугодии, сообщил прокурор региона Сергей Белов на коллегии ведомства 8 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Сергей Белов обратил внимание на медленное решение проблемы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «1 тысяча 528 граждан этой категории не реализовали свои жилищные права», - подчеркнул он.

Кроме того, прокурор сообщил, что нарушения были выявлены при организации и перевозки детей. В частности, зафиксированы случаи не прохождения водителями предрейсовых медосмотров, по данным фактам внесены 11 представлений, а в Печорах к перевозкам был допущен водитель, лишённый прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.