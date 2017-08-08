Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ

12:17, 08 августа 2017, ПАИ

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева привела Псковскую область в качестве примера сохранения школ. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда», посвященном итогам первого года ее работы на данном посту.

Отвечая на вопрос о том, завершилась ли в России «программа по закрытию сельских школ, которая была 8-10 лет назад», министр заявила: «Закончилась! Более того, сейчас 37 процентов новых школ будут строиться именно в селах. Пока регионы - а они решают, какие школы строить, - стараются открывать большие учебные заведения, на много учеников. Но строятся и небольшие - на 220 - 240 детей. Думаю, со временем нам нужно будет говорить и об отдельной программе строительства сельских школ».

«Школа - это центр села. Где есть школа, там есть жизнь. У нас есть даже школа в Псковской области на острове, где три человека обучаются», - добавила Ольга Васильева.

Напомним, на острове Залита в Псковском озере (Псковский район) расположена самая маленькая школа региона. В 2010 году в ней обучались всего три ученика.