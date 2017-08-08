7,5 тысяч обращений приняла прокуратура Псковской области за полгода

12:22, 08 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии в прокуратуру Псковской области поступили 7,5 тысяч обращений жителей. При этом каждый пятый акт прокурорского реагирования принимался именно по обращению граждан, заявил прокурор региона Сергей Белов на коллегии надзорного ведомства 8 августа.

По его словам, за шесть месяцев были выявлены 8 тысяч нарушений законодательства, 73% из них устранены, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, прокуратура выявила 48 проектов и более 300 нормативных правовых актов, содержащих нарушения законодательства, все они сейчас переработаны. Опротестованы были 4 региональных и 510 муниципальных нормативно-правовых акта. За несоблюдение требования законодательства о государственном и муниципальном контроле 5 должностных лиц привлечены к ответственности.

Сергей Белов добавил, что за полгода прокуроры выявили серьёзные нарушения в сфере бюджетного и земельного законодательства. В результате в суды направлены 6 исков на сумму 2 млн рублей, требования прокуратуры удовлетворены более чем на 1 млн рублей.

«Удалось достигнуть снижения задолженности по оплате исполненных государственных и муниципальных контрактов, на 49% сократилась задолженность перед хозяйствующими субъектами», - сообщил Сергей Белов. Он подчеркнул, что одной из первостепенных задач является охрана государственного и муниципального имущества и средств.

Кроме того, прокурор проинформировал о снижении на 41% количества выявленных нарушений антикоррупционного законодательства.

Ещё одной темой его доклада был вопрос ведомственного контроля по соблюдению уголовно-процессуального законодательства. Сергей Белов обратил внимание на то, что на 11% сократилось количество рассмотренных судами первой инстанции уголовных дел и, несмотря на это, увеличилась результативность оспариваний судебных решений.

«Количество лиц, в отношении которых вынесены реабилитирующие решения, сократилось с 2 до 1», - заключил прокурор.