Прокурор области попросил отправить в отставку главу псковского УБЭПа

12:40, 08 августа 2017, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов попросил отправить на заслуженный отдых начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД РФ Сергея Еременко. Об этом он заявил на коллегии прокуратуры области 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Белов отметил, что Сергей Еременко уже два месяца находится на больничном, и это, считает прокурор, сказывается на результатах работы Управления: количество выявленных преступлений коррупционной направленности сократилось в три раза – с 81 в прошлом году до 30 в этом.

Прокурор отметил снижение показателей работы правоохранительных органов в целом. Он сообщил, что на 22% сократилось количество зарегистрированных преступлений, при этом снижение по России составило лишь 13%. Сокращение идёт, пояснил прокурор, в том числе, и за счет изменения уголовного законодательства.

Сергей Белов добавил, что в регионе выявлено на 29% меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, количество убийств осталось на уровне прошлого года.

«Беспокоит отсутствие результатов работы по противодействию распространению наркотиков. Ловят мелких блох, а эффект от этой работы небольшой», - продолжил прокурор. Он заметил, что работа в этом направлении «был провалена в 2016 году», когда была упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

Также прокурор области обратил внимание на рост преступлений, совершенных подростками. «В каждом конкретном случае нужно действовать более точечно, исходя из конкретной ситуации», - сказал он.

Остановился Сергей Белов и на низкой раскрываемости преступлений. В Пскове она составляет 50,5%, в Великих Луках - 50,2%, то есть раскрывается только каждое второе преступление, сказал он и добавил, что прокуратура также выявила «укрытые умышленные убийства».

По словам докладчика, в этом году остались не раскрытыми 1 тыс. 500 преступлений.