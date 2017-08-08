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Мошенник из Кемерово обманул псковича, желавшего купить котёнка в Интернете

Неизвестный путем обмана завладел  деньгами жителя Псковского района, который решил в Интернете купить котёнка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе телефонного общения продавец предложил псковичу перечислить на указанный счет в качестве предоплаты 18 тыс. рублей. Мужчина деньги перевел, однако, лжепродавец перестал выходить на контакт.

В итоге потерпевший обратился за помощью к стражам порядка.

В настоящее время с  произошедшим разбираются в ОМВД России по Псковскому району. Установлено, в частности, что  банковская карта, на которую были перечислены денежные средства, зарегистрирована в Кемерово.

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