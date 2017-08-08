В Ханты-Мансийске ищут вандалов, осквернивших привезенный из Псковской области танк Т-34

12:49, 08 августа 2017, ПАИ

В Ханты-Мансийске ищут злоумышленника, который 5 августа измазал краской восемь стендов с портретами почетных граждан Югры, расположенных на алее у дома правительства, а также нанёс надписи на танке Т-34, установленном в Парке Победы. Об этом сообщается на сайте радиостанции Муксун.fm.

«Вопиющий акт вандализма в отношении символа Победы, а также почетных жителей нашего округа, не может оставить равнодушными жителей Югры и её столицы. В адрес администрации Ханты-Мансийска поступают обращения от горожан о недопустимости деяний, оскверняющих историческую память и заслуги наших земляков», - сообщили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

По информации СМИ, танк Т-34 был установлен в Парке Победы Ханты-Мансийска в 2009 году. Боевая машина была обнаружена югорские поисковиками в болоте в Псковской области.