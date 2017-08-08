Великолучанин попался на краже крышек от канализационных люков
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в похищении крышек от канализационных люков. Им оказался 59-летний безработный местный житель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, на нескольких улицах города Великие Луки свободным доступом были совершены кражи крышек трех канализационных люков. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установили подозреваемого. Часть крышек была изъята в пункте приема металла.
По факту краж проводится проверка.