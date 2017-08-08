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Великолучанин попался на краже крышек от канализационных люков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в похищении крышек от канализационных люков. Им оказался 59-летний  безработный местный житель.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, на нескольких улицах города Великие Луки свободным доступом были совершены кражи крышек трех канализационных люков. Сотрудники  уголовного  розыска  в результате проведенных мероприятий установили подозреваемого. Часть крышек была изъята в пункте приема металла.

По факту краж проводится проверка.

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