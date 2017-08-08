Великолучанин попался на краже крышек от канализационных люков

13:27, 08 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в похищении крышек от канализационных люков. Им оказался 59-летний безработный местный житель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, на нескольких улицах города Великие Луки свободным доступом были совершены кражи крышек трех канализационных люков. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установили подозреваемого. Часть крышек была изъята в пункте приема металла.

По факту краж проводится проверка.