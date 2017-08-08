Велосипед украл безработный из сарая в дновской деревне Скугры

15:47, 08 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда из сарая у дома на улице Зелёной в деревне Скугры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, велосипед был похищен 7 августа. Хозяйка сообщила о пропаже в полицию.

По данному факту была инициирована проверка. В результате полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний безработный ранее судимый житель Дновского района.

Похищенный велосипед изъят.