Русские узоры могут зарегистрировать в качестве товарных знаков

13:31, 08 августа 2017, ПАИ

Узоры, характерные для народных промыслов, могут зарегистрировать в качестве товарных знаков. С таким предложением в Министерство промышленности и торговли РФ обратились Ассоциация участников рынка артиндустрии и Национальный союз народных художественных промыслов, сообщает газета «Известия».

По информации издания, в случае реализации этой идет производителям придется платить роялти, чтобы оформлять свои товары. Право на товарные знаки предлагается зарегистрировать на государство в лице Минпромторга. Доход может составить 300-500 млн рублей в год, считают авторы инициативы.

В настоящее время названия «Гжель», «Хохлома», «Жостово» зарегистрированы в качестве наименования места происхождения товара. Однако эта регистрация не позволяет действенно бороться с контрафактом, поэтому появилось предложение зарегистрировать в качестве товарных знаков узнаваемые узоры.