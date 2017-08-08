Генпрокуратура будет бороться с теневым рынком ритуальных услуг

16:26, 08 августа 2017, ПАИ

Генпрокуратура РФ совместно с МВД России проведет комплексную проверку сферы ритуальных услуг. Как сообщает газета «Известия», по результатам проверки должен быть составлен план ликвидации теневого рынка в этой отрасли.

По информации издания, соответствующее указание содержится в перечне поручений, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Основанием стали результаты проверки сферы ритуальных услуг, проведенной контрольным управлением администрации президента.

Согласно отчету, в России оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120-150 млрд рублей в год. Для решения проблемы предлагается создать перечень услуг по погребению на безвозмездной основе по принципу одного окна