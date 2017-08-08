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Повторно севший нетрезвым за руль водитель ВАЗа задержан в Великих Луках

Дорожная полицией остановила в Великих Луках 27-летнего водителя ВАЗа, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, было установлено, что молодой человек ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.   По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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