Россельхозбанк запустил сервисы Android Pay и Samsung Pay с Visa

13:39, 08 августа 2017, ПАИ

Россельхозбанк сообщает о запуске платежных сервисов Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Visa. Использование данных услуг позволяет владельцам карт Банка совершать оплату с помощью своих мобильных устройств (смартфонов и часов) в торгово-сервисных предприятиях по всему миру, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Процесс подключения банковской карты к сервисам занимает всего несколько минут. Кроме того, Банк не взимает никаких комиссий за проведение платежей с помощью Android Pay и Samsung Pay.

Данные сервисы предоставляют дополнительные возможности оплаты повседневных покупок для клиентов финансовых организаций. В свою очередь, сотрудничество с компаниями-производителями современных платежных сервисов позволяет банкам предлагать инновационные продукты клиентам, активно интересующимся последними разработками.

«РСХБ продолжает внедрение высокотехнологичных решений, направленных на повышение удобства и безопасности использования платежных сервисов. Многие клиенты Банка уже активно пользуются сервисами Android Pay и Samsung Pay. Теперь мы расширяем доступ к данным услугам за счет карт платежной системы Visa, выпущенных Россельхозбанком. До конца 2017 года мы планируем запустить для своих клиентов еще ряд технологичных услуг», – отметила заместитель председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.