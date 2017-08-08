Рейд по незаконным местам посадки и высадки пассажиров междугородних автобусов прошел в Пскове

14:28, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в Пскове сотрудники Ространснадзора по Псковской области совместно с ГИБДД по городу Пскову провели рейд по незаконным местам посадки и высадки пассажиров из автобусов компаний, осуществляющих междугородние перевозки, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, у дома 89 по улице Юбилейной инспектор Ространснадзора выявил нарушения закона у одного из городских перевозчиков. После проверки документов, выяснилось, что перевозчик не согласовал место отправки с Государственным комитетом по транспорту администрации Псковской области, тем самым нарушив закон №220 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Водителю выписали штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ещё одного нарушившего закон перевозчика выявили на парковке у дома №37а по улице Труда, а на стоянке возле ТЦ «Империал» наказать нарушителей правил перевозки не удалось – автобус отправился раньше.

По словам старшего государственного инспектора Ространснадзора по Псковской области Николая Майстренко, в Пскове из 13 работающих перевозчиков только 7 согласовали с городскими властями места посадки и высадки пассажиров, ещё шесть перевозчиков получили отказ.