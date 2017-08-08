С 10 августа будет ограничен проезд по улице Свердлова в Пскове в связи с ремонтом

13:54, 08 августа 2017, ПАИ

С 10 августа в Пскове на улице Свердлова будет введено частичное ограничение дорожного движения в связи с началом ремонтных работ. Для движения автотранспорта будет закрыт отрезок дороги между улицами Воеводы Шуйского и Советской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ограничения вводятся до окончания работ. На период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки.

Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова предполагает обновление всех инженерных коммуникаций, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. Кроме того, реконструкция улицы является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города и позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа в Пскове, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделены 190 млн. рублей, в 2018 году - 210 млн. рублей.