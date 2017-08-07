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Спорт

14-летние воспитанники «Зенита» обыграли ровесников из «Псков-747» со счетом 12:0

7 августа команда воспитанников «Зенита» 2003 года рождения обыграла ровесников из футбольной школы «Псков-747» во втором матче группового этапа первенства Северо-Запада со счетом 12:0. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Зенит».

Отметим, что ранее зенитовцы обыграли команду «Тосно» со счетом 17:0.

Первенство Северо-Запада является отборочным этапом первенства России среди футбольных школ. Прямые путевки на турнир, который пройдет в 2018 году, получат финалисты соревнования.

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