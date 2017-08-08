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Общество

К 1 сентября 97 псковских семей смогут въехать в новые квартиры

В Пскове к началу сентября ключи от новых квартир получат 97 семей, которые будут переселены в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». С учетом того, что одна семья займёт  две квартиры, для расселения потребовались 98 квартир, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В соответствии с данным документом в 2017 году планируется расселение 20 домов, из которых 1 будет отреставрирован (№ 4 по улице Труда), поскольку  является объектом культурного наследия регионального значения. Остальные 19 домов подлежат сносу.

Всего в новые квартиры, которые будут предоставлены псковичам в новостройках на улицах Венской, Пражской, Юности и Труда въедут 239 человек.

Расселение стало возможным благодаря подписанному 17 марта инвестиционному соглашению между администрацией Псковской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества». Этот документ предусматривает передачу муниципальному образованию «Город Псков» 98 квартир.

В настоящее время администрация города  уже получила документы о государственной регистрации права муниципальной собственности на квартиры.  С 14 августа планируется заключение договоров социального найма с нанимателями и мены жилых помещений с собственниками.

Сейчас в квартирах, предназначенных для новоселов, проводятся завершающие отделочные работы, в том числе по уборке жилых помещений и подъездов (мытье окон, полов, лестничных площадок).

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