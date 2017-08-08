0
16:49
Дом, в котором теперь живет прокуратура: 8 фактов
15:13
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
14:47
Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»
13:54
С 10 августа будет ограничен проезд по улице Свердлова в Пскове в связи с ремонтом
12:31
В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
12:17
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ
11:17
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове
Еще новости
Общество

Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»

В Пскове впервые пройдет конкурс «Миссис бабушка», призванный развеять стереотипы и утвердить мнение о пожилых женщинах, как об активных и энергичных членах общества. Организаторами конкурса выступают аквапарк «Акваполис», Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, к участию в конкурсе допускаются женщины старше 45 лет, которые являются бабушками. «Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет раскрыть ее таланты в полной мере! Наличие творческих навыков приветствуется», - отметили организаторы.

Кастинг состоится 27 августа в конференц-зале аквапарка «Акваполис».

Справки и прием заявок по телефону: 89113954799.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
08 августа 2017
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»
08 августа 2017
Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»
С 10 августа будет ограничен проезд по улице Свердлова в Пскове в связи с ремонтом
08 августа 2017
С 10 августа будет ограничен проезд по улице Свердлова в Пскове в связи с ремонтом 1
В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
08 августа 2017
В новое здание прокуратуры Псковской области пришли первые посетители (ВИДЕО)
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ
08 августа 2017
Министр образования РФ привела Псковскую область в качестве примера сохранения малокомплектных школ 2
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове
08 августа 2017
Новое здание прокуратуры области торжественно открыто в Пскове 8
«Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00
08 августа 2017
«Арбузный» ПАИ-live начнется в 15:00
Всемирный день кошек празднуется сегодня
08 августа 2017
Всемирный день кошек празднуется сегодня

Идет загрузка...