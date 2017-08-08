Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»

14:47, 08 августа 2017, ПАИ

В Пскове впервые пройдет конкурс «Миссис бабушка», призванный развеять стереотипы и утвердить мнение о пожилых женщинах, как об активных и энергичных членах общества. Организаторами конкурса выступают аквапарк «Акваполис», Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, к участию в конкурсе допускаются женщины старше 45 лет, которые являются бабушками. «Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет раскрыть ее таланты в полной мере! Наличие творческих навыков приветствуется», - отметили организаторы.

Кастинг состоится 27 августа в конференц-зале аквапарка «Акваполис».

Справки и прием заявок по телефону: 89113954799.