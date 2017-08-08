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Общество

Спектакль «Мастер и Маргарита» покажут на сцене Псковской филармонии в октябре

3 октября в 19:00 на сцене БКЗ филармонии состоится показ спектакля «Мастер и Маргарита» театра имени Булгакова (Москва), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Мастер и Маргарита» существует уже почти 20 лет. За это время он стал самым кассовым в Москве. Постановка была создана в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, затем включена в постоянный репертуар Театра имени Станиславского, а позже стала одной из самых ярких в репертуаре Театра М. А. Булгакова.

«Постановка Сергея Алдонина отличается от других версий спектакля довольно оригинальной подачей.  Режиссер включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова», - добавили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии, в кассе БКЗ и гипермаркете «Империал».

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