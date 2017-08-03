Начался ПАИ-live c Жанной Брябриной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сегодня, 8 августа, в 15:00 гостем ПАИ-live стала начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.
В Пскове начался «арбузный сезон» - точки по продаже бахчевых появились во многих частях города. При этом каждый год медики фиксируют случаи отравления арбузами — пагубное влияние на организм оказывают вещества, которые без меры используются для ускорения роста ягоды. Как отличить «нитратный» арбуз от нормального, что обязан показать продавец, если покупатель хочет удостовериться в качестве продукта, зачем определять «пол» арбуза и при каких обстоятельствах его не стоит покупать вовсе? Свои вопросы Жанне Брябриной можно оставить на странице ПАИ-live.