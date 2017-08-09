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Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа
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Общество

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа

Сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором говорилось: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы — от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека».

Первое международное десятилетие коренных народов мира (First International Decade of the World's Indigenous People), начатое в 1995 году, помогло более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов. 

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