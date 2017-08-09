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Общество

День Пантелеймона Целителя наступил по народному календарю

Сегодня, 9 августа, по народному календарю наступил день Пантелеймона Целителя, сообщает портал calend.ru.

В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем. Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем (его чествуют днем раньше), и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестил с именем Пантелеимон. Врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь.

После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней — причем лечил всех безвозмездно. Помогал он и христианам, томившимся в тюрьмах. Об этом узнал император Максимиан; он предложил Пантелеимону опровергнуть донос и отречься от веры. В ответ святой предложил найти тяжелого больного и устроить испытание: кто излечит его (врач-христианин или врач-язычник), того вера и истинна. Спор выиграл Пантелеимон, и многие язычники, видя это, обратились в христианство. Разгневанный император приказал казнить врача.

По преданию, мученика привязали к оливе, а после того как ему отрубили голову, дерево тут же покрылось плодами. В православном мире святой Пантелеимон почитается как целитель и покровитель воинов (дело в том, что его первое имя переводится как «лев во всем»).

Соответственно, и на Руси святому Пантелеимону, которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб»; «Палий — пали копны». 

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