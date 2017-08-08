Количество точек продажи арбузов в Пскове сократилось

16:04, 08 августа 2017, ПАИ

Количество точек продажи арбузов в Пскове сократилось. Об этом сегодня, 8 августа, в прямом эфире ПАИ-Live рассказала начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина. «Сейчас начало августа, но торговых точек не так много. Некоторые просто еще не начали работать», - сказала она.

По словам Жанны Брябриной, места реализации бахчевых культур должны быть разработаны и согласованы с органами местного самоуправления, а торговля должна производиться с соблюдением санитарных норм.

Она также добавила, что сейчас в Псков арбузы попадают, в основном, из Краснодарского края и Астрахани. При этом не в сезон, когда арбузами торгуют только крупные торговые точки, они завозятся из-за границы.