Ни одной жалобы на качество арбузов в этом году в Псковской области ещё не было

15:47, 08 августа 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области ещё не было ни одной жалобы на качество арбузов и условие их реализации. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире проекта ПАИ-live 8 августа.

При этом она отметила, что в прошлом году в регионе фиксировали случаи отравления арбузами, по которым Роспотребнадзор проводил расследование.

Жанна Брябрина также добавила, что на данный момент оснований для проведения проверок точек, торгующих арбузами, нет.