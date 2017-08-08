Псковский эксперт рассказал, где можно и где нельзя покупать арбузы

15:48, 08 августа 2017, ПАИ

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 8 августа, рассказала, где можно и где нельзя покупать арбузы.

«Нельзя покупать на дорогах, чтобы арбузы лежали на дорогах на земле», - пояснила она. «На земле они не должны находиться, пишите обращение в Роспротребнадзор, будем рассматривать и проверять внепланово, проводить разбирательство», – призвала Жанна Брябрина. По ее словам, «арбуз должен храниться строго на стеллажах».

Кроме того, по словам представителя Роспотребнадзора, «частичная реализация запрещена, категорически запрещено покупать половину арбуза: там может быть инфекция».

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области также напомнила, что «у каждого продавца должно быть удостоверение, кто, как и где задекларировал качество товара, выписка врача, медкнижка продавца, нагрудный знак с ФИО и выписка с данными юрлица».

«Эти документы должны быть у продавца в свободном доступе. Если их нет, то это говорит о том, что лучше у него не приобретать ничего», - предостерегла она.