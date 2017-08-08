Жанна Брябрина: Сильные дожди в конце июля повлияли на качество воды в Великой

15:52, 08 августа 2017, ПАИ

Сильные дожди в конце июля оказали негативное влияние на качество воды в реке Великой в черте Пскова. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире проекта ПАИ-live 8 августа.

Она отметила, что при сильных осадках ливневая канализация не справляется и часть загрязнённой воды попадает в реку.

Жанна Брябрина добавила, что Роспотребнадзор предупреждает горожан, отдыхающих на пляже, о том, что купание в реке Великой запрещено, путём выставления аншлагов на берегу.