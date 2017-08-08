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Общество

Эксперт псковского Роспотребнадзора объяснила, как добиться проверки продавцов невкусных арбузов

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина сегодня, 8 августа, в эфире ПАИ-live рассказала, что псковичи могут добиться проверки торговых точек, где им продали невкусный и неспелый арбуз.

«Бывают случаи, когда арбуз разрезали, а он оказался невкусный, но его все равно съедают. Вы должны указать конкретную торговую точку и индивидуального предпринимателя, у кого вы покупали [эту ягоду], и мы уже в рамках своих полномочий проверим арбузы, которые там находятся на реализации», — рассказала сотрудница псковского управления Роспотребнадзора.

При этом она отметила, что у представителей её ведомства нет информации, что в Псковскую область поступают арбузы, «накачанные химией». «Арбузы поступают с документами, где указана вся информация. По ним можно проследить, кто товар перевозил и так далее. Надо сказать, что в 2016 году один арбуз был с повышенным количеством нитратов», — отметила Жанна Брябрина.

Она добавила, что определить содержание нитратов в арбузе в домашних условиях крайне сложно, для этого нужны лабораторные исследования.

Также эксперт дала рекомендации по выбору спелых арбузов: они должны иметь яркую окраску с контрастными полосами, кожура должна быть цельной, а хвостик — подсушенным. Перед употреблением ягоду необходимо выдержать в воде и тщательно вымыть.

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