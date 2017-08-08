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Общество

Обеспечение жильём врачей обсудили глава Пскова и руководитель областной детской больницы

Сегодня, 8 августа, глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам сегодня. Как сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, в частности, к руководителю города обратился главный врач Псковской детской областной больницы Аркадий Гохман с просьбой поддержать стимулирование медицинских работников. Он отметил, что специалистов в области медицины в городе не хватает. По его мнению, обеспечение специалистов служебным жильем позволит ослабить «кадровый голод».

Иван Цецерский попросил сформулировать конкретные запросы по различным видам жилья: «Молодой выпускник медвуза и врач с семьей - это претенденты на разное жилье. Жилплощадь в общежитии не станет стимулом для медика с женой и тремя детьми, например. Это важно учитывать».

Представитель Псковского музея-заповедника Ольга Васильева высказала обеспокоенность тем, что на время предстоящей реконструкции здания музея экспозиция не сможет работать для посетителей. С февраля 2018 года музей придется полностью закрыть на ремонт, а вопрос хранения богатого фонда музея до сих пор открыт.

«Я знаю, что такое полностью разобрать экспозицию и собрать заново после ремонта. Город рискует остаться без центральной площадки музейного показа к Ганзейским дням», - подчеркнула Ольга Васильева. Учреждение заинтересовано в том, чтобы продолжать работу отдельными выставочными залами. Иван Цецерский согласился, что вопрос серьезный и требует детальной проработки специалистов. Глава намерен озвучить вопрос губернатору Псковской области Андрею Турчаку на ближайшей встрече.

Еще одна жительница города предложила сотрудничество в сфере детского досуга и проведения детских общегородских мероприятий.

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