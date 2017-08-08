Дом, в котором теперь живет прокуратура: 8 фактов

16:49, 08 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 8 августа было торжественно открыто и введено в эксплуатацию новое здание прокуратуры Псковской области. Для собравшихся руководитель надзорного ведомства региона Сергей Белов провёл экспресс-экскурсию. Корреспонденты Псковского агентства информации также побывали в здании и готовы поделиться с читателями своими впечатлениями.

1. Первой в новое здание зашла Плюша. Эта шотландская вислоухая кошка уже 3 года живет у одной из сотрудниц областной прокуратуры. К ответственной роли животное специально готовили - за день до открытия хозяйка репетировала с кошкой проход в здание, так что во время церемонии «шотландка» спокойно справилась с задачей.

2. Строительство нового здания региональной прокуратуры, ранее располагавшейся на улице Некрасова, началось два года назад. Инициатором переезда стал тогдашний глава надзорного ведомства Тимур Кебеков, в настоящее время занимающий пост транспортного прокурора Приволжья. Он тоже присутствовал на церемонии открытия и окрестил новое здание «великолепным храмом законности и правопорядка».

3. С легкой руки г-на Кебекова прокуратура получила участок под застройку не на окраине, а в исторической части города, - на Плехановском посаде, 6. В ходе археологических раскопок тут были обнаружены датированный XIII веком трубопровод и средневековая кузница. Известная в регионе своими девелоперскими проектами компания «Эгле» возвела здесь небольшой дворец: трехэтажное здание в форме спиннера общей площадью порядка 1,5 тысяч квадратных метров.

4. «Фишка» новой прокуратуры – терраса, по которой сотрудники ведомства теперь могут прогуливаться, обдумывая дела.

5. Об истории надзорного ведомства в регионе теперь можно будет узнать в музее прокуратуры. А всех посетителей встречает галерея портретов прокуроров Псковской области.

6. В новом здании около сотни кабинетов: теперь сотрудники прокуратуры будут сидеть по одному, в комфортных условиях. Главе ведомства Сергею Белову новая система рассадки напомнила о «врачах», ведущих прием в поликлинике. Все рабочие места будут высокотехнологичными, что позволит вывести работу прокуратуры на новый уровень. Одних только кабелей в здании проложено 30 километров.

7. Впрочем, в отличие от поликлиники, попасть в прокуратуру «за здорово живешь» нельзя. Чтобы преодолеть турникеты на входе, надо будет предъявить документы и сообщить о цели визита. На первом этаже будет вестись приём граждан. Это сделано для удобства, в первую очередь, маломобильных граждан и людей с ограниченным физическими возможностями.

8. При необходимости посовещаться, подчиненные г-на Белова смогут сделать это в комнате для переговоров.

Ну а масштабные и пафосные мероприятия, вроде прокурорской коллегии, теперь будут проходить в конференц-зале.

В новом здании прокуратуры также оборудованы специальная комната психологической разгрузки, медицинский пункт и столовая. Служебные автомобили можно оставлять в боксах с функцией обогрева. Рядом со зданием планируется парковка для сотрудников. А в 2018 году будет разбит сквер.