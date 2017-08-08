Драку устроили посетители кафе на улице Труда в Пскове

16:28, 08 августа 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин устроивших драку в кафе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, 7 августа около 1:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Труда - поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчин.

При установлении личности правонарушителей выяснилось, что один из них находится под административным надзором с ограничением нахождения вне местожительства с 23:00 до 6:00 часов.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции.