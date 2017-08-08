В июле псковская Кадастровая палата принял около 3 тысяч заявлений на регистрацию прав

17:34, 08 августа 2017, ПАИ

В июле филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял около 3 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также около 4 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). За аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав поступили более 7 тыс. заявлений, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском филиале Кадастровой палаты.

«Уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий», - отметили в палате.

В целом за июль филиал предоставил около 22 тыс. сведений из ЕГРН в виде электронного документа и свыше 6 тыс. – в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в виде электронного документа было предоставлено более 21 тыс. сведений, а в виде бумажного документа – около 8 тыс. «Это указывает на развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги не выходя «из дома», - подчеркнули в Кадастровой палате.

Кроме того, за июль сотрудники филиала на личном приёме встретились со 135 жителями области, при этом 30 человек пообщались с руководством филиала. Также были рассмотрены 14 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и так далее.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Отметим, что можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.