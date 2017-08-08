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Общество

Спецпоказ фильма-победителя «Кинотавра-2017» состоится в Пскове 16 сентября

16 сентября в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии в рамках фестиваля «Заповедник», посвященного жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова, состоится премьера фильма Бориса Хлебникова «Аритмия», ставшего победителем Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Олег — талантливый врач, работает на «Скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?», - говорится в аннотации к фильму.

Картина участвовала в основной конкурсной программе XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» и была награждена Гран-при, призом за лучшую мужскую роль и призом зрительских симпатий. Исполнитель главной роли актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

«Псковичи смогут увидеть «Аритмию» до ее выхода в российский прокат. Кроме того, гости фестиваля «Заповедник» также встретятся с создателями картины», - добавили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, на сайте БКЗ, а также в кассах Псковского театра драмы, филармонии и гипермаркета «Империал».

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